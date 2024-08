Nur Geldstrafe nach qualvollem Tod zweier Hunde

Der Fall hatte landesweit für Entsetzen gesorgt: Ein Ehepaar soll am 26. April in Wels seine beiden Vierbeiner alleine im Auto zurückgelassen haben – in der prallen Sonne. Die Hunde starben an Hitzeschlag. Ihre Besitzer konnten einem Gerichtsprozess aber entgehen. Tierschützer üben heftige Kritik an der Entscheidung.