Rogers und Trischler flanieren in DEM Promi-Hotel

Im berühmten Hotel du Cap-Eden-Roc, wo auch Sinatra, Taylor und Belafonte gerne residierten, speiste das Duo bei feinstem Ausblick auf das Mittelmeer. Das Haus gilt als absoluter Promi-Hotspot, gerade dann, wenn an der Croisette wieder die Filmfestspiele stattfinden. Von Modeschauen, exklusiven Abendessen und bis hin zu den wilden Afterparties der Hollywoodstars: all das fand in den Gemäuern des Fünf-Sterne-Hauses statt. Trischler und Rogers aber gehen ihren Urlaub etwas entspannter an: Für sie gab’s tatsächlich den (Edel-) Cheeseburger!