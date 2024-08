Sollen Verhütungsmittel gratis sein?

Vorarlberg startet am 1. Oktober das Pilotprojekt „Informiert Verhüten in Vorarlberg“ (INVVO). Rund 3500 Frauen erhalten ein Jahr lang kostenlose Verhütungsmittel und Beratung. Ziel ist es, Verhütung langfristig in ganz Österreich gratis anzubieten. Besonders armutsgefährdete Frauen und Jugendliche sollen profitieren. Sind Sie dafür, das Projekt auch auf andere Bundesländer auszuweiten? Sollen Verhütungsmittel generell kostenlos zur Verfügung stehen? Teilen Sie Ihre Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!