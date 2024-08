Culture Beat, Loona, Rednex & Co. heizen Wien ein

Auch wenn die 90er schon einige Jahrzehnte zurückliegen, hat die dort zu verortende Musik – und einige Interpreten – überlebt und bis heute eine enorme Strahlkraft. Dies erkannte auch der Geschäftsführer des Veranstalters media.one, Denis Pfannmüller: „Wir freuen uns, dass wir nach einigen Zwischenstopps in Deutschland, am Samstag auch endlich Nostalgie und Partylaune pur in Wien versprühen dürfen. Fans der Neunziger erwarten bunte Bühnenoutfits und ganz viele Emotionen – hoffentlich bei bestem Sommerwetter“, freut sich dieser. Moderiert wird die Show am Samstag, dem 3. August von VIVA-Star Mola Adebisi.