Swiatek? „Die Unehrlichkeit kann sie sich sparen“

Swiatek rätselt

Was genau Collins meinte, verriet sie nicht. Auch die Polin wusste nicht so recht, was sie mit den Aussagen anfangen sollte. „Ich war nie unfreundlich zu ihr. Ich wollte ihr nur zu einer erfolgreichen Karriere gratulieren, denn wir wissen, dass es ihr letztes Jahr ist. Ganz ehrlich: Ich weiß nicht, was sie gemeint hat. Es gab keine Interaktion zwischen uns, die einen Anlass für so etwas gegeben hätte“, so Swiatek.