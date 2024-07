Wer jetzt der neue Hamas-Chef werden könnte

Dreitägige Staatstrauer

Dort wurde nach dem gewaltsamen Tod Haniyehs eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Am Donnerstag soll der Leichnam zum Begräbnis in die katarische Hauptstadt Doha überführt werden. Haniyeh lebte mit Teilen seiner Familie seit Jahren in Katar, die Hamas hat dort auch ein politisches Büro.