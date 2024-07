Max-Theurer und Österreichs Team im Dressur-Finale

Österreichs Dressur-Reiterinnen und -Reiter sind am Mittwoch in zwei Olympia-Finali geritten. Vor der malerischen Kulisse des Schloss Versailles qualifizierte sich Victoria Max-Theurer auf Abegglen als Zweite der Gruppe F für den Grand Prix Spezial, in dem es am Sonntag um die Medaillen geht.