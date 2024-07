Weltmeister für Hörl/Horst eine Nummer zu groß

Umkämpfter erster Satz

Hörl/Horst fanden nach dem Starkregen in der Nacht bei Sonnenschein in der schon fast randvoll mit Fans gefüllten Mega-Arena gut in die Partie, waren mit dem favorisierte Team gleichauf und im ersten Satz sogar 11:9 in Führung. Für den Satzgewinn reichte es nicht. Auch der zweite Durchgang blieb zunächst offen (6:6), ehe die Tschechen Abstand schufen und diesen locker ins Ziel brachten.