Suspendierter TV-Moderator verweigert die Abreise

„Das ist leider eine Vision des Kommunismus“

Bei der Eröffnungsfeier am Freitagabend in Paris performte Sängerin Juliette Armanet das Lied „Imagine“ von John Lennon. Ein Song, in dem eine friedliche und vereinte Welt ohne Himmel, Nationen und Religion herbeigesehnt wird. Er gilt auch als inoffizielle Olympia-Hymne.