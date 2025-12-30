Vorteilswelt
Study for Weinviertel

sadf

Nachrichten
30.12.2025 21:03
Some representatives of the KLAR! region at preliminary talks for the 13 municipalities of the ...
Some representatives of the KLAR! region at preliminary talks for the 13 municipalities of the Southern Weinviertel Regional Development Association.(Bild: Regionaentwicklungsverein)

Despite the debate about the credibility of the recently published Greenpeace study on the water situation in Austria's municipalities, 13 mayors in the Weinviertel Süd LEADER region have reacted and jointly commissioned a study. The reason: all their municipalities have received the "drought risk" assessment.

The commissioned study is intended both to provide an additional "professional assessment" of the region's drought risk and to prepare for the future. After all, as a declared climate change adaptation model region (KLAR!), the region also has a certain role model effect, emphasizes KLAR! manager Alexander Wimmer.

The results of the study will also be used to raise awareness of the use of drinking water and prepare for changes caused by climate change - this is also one of the region's objectives. 

The project is funded by the LEADER Region Weinviertel Ost. The total costs will amount to around 30,000 euros. LEADER is providing 80 percent of the funding. A total of 13 municipalities in the districts of Gänserndorf and Mistelbach have joined forces as a non-profit association to work together on projects for the future.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Andreas Leisser
Folgen Sie uns auf