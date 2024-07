„Eisbulle“ im Visier von Rowdys und Dieben

Frostige Stimmung herrscht beim „Eisbullen“ in Trausdorf an der Wulka. Erst Anfang Juli war ein teurer Outdoor-Teppich vor dem Geschäft gestohlen worden. Jetzt schlugen erneut rücksichtslose Rowdys zu. In der Nacht auf Sonntag, als der Betreiber, Chefinspektor Peter Delarich, seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, demolierten unbekannte Täter den Fahrradständer, der für Kunden aufgestellt war. Der Schaden: 1000 Euro.