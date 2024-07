Ein Leben lang gearbeitet und dann Mindestpension

Die Wurzel des Problems liegt in der Vergangenheit. „Es geht um jeden Monat, in dem Frauen ins Pensionssystem einzahlen“, sagt SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. Durch Beschäftigung in schlecht bezahlten Branchen, Teilzeit, unbezahlte Arbeit zu Hause und Pausen für Kindererziehung kommt am Ende eine Summe heraus, die zum Leben kaum reicht. „Nur 2163 Euro werden in einer Karenz für die Pension angerechnet – das ist weniger als das Medianeinkommen in Österreich“, kritisiert Holzleitner weiter.