Frau in Garageneinfahrt vergewaltigt: 6 Jahre Haft

Ein Zeuge nach dem anderen erinnert sich im Wiener Landesgericht: „Ich wurde wach von lauten Schreien einer Frau.“ Da war es 3 Uhr nachts am 15. März. Weinend und völlig verstört fanden die Ersthelfer in einer Garageneinfahrt in der Viktorgasse im 4. Bezirk eine Frau. „Ihre größte Angst war, dass er zurückkommt. Sie hat immer wieder gesagt, dass sie vergewaltigt wurde“, erzählt eine Anrainerin.