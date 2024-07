„Wusste nicht, ob ich jemals wieder laufen kann“

„Nicht selbstverständlich“

„Ich spüre eine unglaubliche Unterstützung. Die Jungs sind alle für mich da. Das ist nicht selbstverständlich, spricht für diesen tollen Verein.“ Der sich klarerweise nun nach dem Debüt von Raguz sehnt. „Wir befinden uns in einem guten Prozess, werden diesen weiterführen“, feilt er täglich an seiner Rückkehr. „Ich bin mir sicher, dass mich die Fans in der Hinrunde sehen werden. Ich werde jetzt einfach weiter das machen, was ich in den letzten zwei Jahren schon gemacht habe.“ Nämlich kämpfen!