Austrias Marko Raguz: „Ich komme wieder zurück!“

In der Vergangenheit standen viele Reha-Programme an, wie oft bist du dabei im Flieger gesessen?

Wirklich sehr oft. Ich war in der Nähe von Karlsruhe, in Antwerpen (Bel) und London. Die Therapie hat nicht immer gleich angeschlagen, in London gab’s Ende letzten Jahres wesentliche Fortschritte, nun bin ich dauerhaft in Wien.