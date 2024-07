Mann ging in Southport mit Messer auf Menschen los

„Keine Gefahr für Öffentlichkeit“

Zunächst war unklar, ob Menschen bei der Messerattacke ums Leben kamen. Die Rettungsdienste teilten mit, dass acht Personen mit Stichverletzungen am Tatort behandelt und anschließend in Krankenhäuser gebracht worden seien. Einige seien in ein Kinderkrankenhaus gekommen.