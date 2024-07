Sofia Polcanova siegt und steht im Achtelfinale

Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova steht beim Olympia-Einzelturnier in Paris im Achtelfinale und hat damit zumindest Platz neun wie in Tokio 2021 sicher. Die 29-Jährige besiegte am Montag in der Arena „Paris Süd“ in der letzten Session des Tages die Portugiesin Jieni Shao 4:2 (-10,9,7,3,-12,7).