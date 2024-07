Die Wahlkampf-Welle schwappt auf Salzburg über

In zwei Monaten wird der neue Nationalrat gewählt. Der Wahlkampf nimmt jetzt auch in Salzburg Fahrt auf. Am Freitag kommt SPÖ-Bundesparteichef und Spitzenkandidat Andreas Babler in die Mozartstadt und präsentiert mit den Salzburger Kandidaten sein Programm. Nicht dabei: Salzburgs Parteichef David Egger. Der Neumarkter verweilt auf Urlaub. Ein Indiz für fehlende Unterstützung aus Salzburg soll das allerdings nicht sein, wie Geschäftsführer Gerald Forcher erklärt: „Babler kommt noch öfter nach Salzburg und viele andere, wie etwa Julia Herr, auch.“