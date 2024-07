LIVE: Foidl kämpft im Cross-Country um Top 10

Für Österreich tritt auf der Mountainbike-Strecke in Elancourt Maximilian Foidl an. Der Tiroler will seinen 17. Olympia-Rang von Tokio deutlich übertreffen. „Mein Ziel ist ein Top-Ten-Ergebnis. Ich habe heuer schon bewiesen, dass das geht. Aber da muss alles zusammenpassen“, sagte Foidl. Zu Saisonbeginn war dem 28-Jährigen mit einem zwölften Platz sein bisher bestes Weltcupresultat gelungen. „Seitdem habe ich es nicht mehr ganz abrufen können. Aber die Form passt und ich hoffe ein bisschen auf den Ausreißertag in Paris.“