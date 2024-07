Brennpunkte in Wien: Wo fühlen Sie sich unsicher?

Reumannplatz, Station Jägerstraße, Millennium City: Trotz Bemühungen der Stadtregierung gibt es in Wien zunehmend Hotspots der Kriminalität. Auch wenn ein nächtlicher Spaziergang durch diese Bereiche nicht akut gefährlich ist, machen viele Wiener mittlerweile zu gewissen Tageszeiten doch lieber einen Bogen um die Brennpunktzonen. An welchen Orten fühlen Sie sich in Wien unsicher?