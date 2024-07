Bettler plündert Geldtasche und flüchtet mit Pizza

Der Unbekannte schlug bereits am Samstagabend zu. Gegen 20.30 Uhr marschierte der Mann in Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) in eine Pizzeria. Dort habe es sich gegenüber den Lokalgästen und den Mitarbeitern als gehörlos ausgegeben, berichtete die Polizei am Montag.