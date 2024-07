Pflicht erfüllt, aber: „Müssen mehr Tore machen“

Doch die Wiener, im Vergleich zum Europa-League-Qualistart bei Wisla Krakau mit fünf Veränderungen in der Startelf, mussten sich beim Ostligisten gedulden. Beljo traf die Stange (10.), scheiterte dann wie Grgic an Heim-Keeper Gindl. Nach 39 Minuten war’s soweit – da kam der kroatische Neuzugang in Folge eines Corners an den Ball, traf aus kurzer Distanz zum 1:0 für den letztmaligen Finalisten – sein erstes Pflichtspiel-Tor für Rapid. Drei Minuten später hatte die Augsburg-Leihgabe mit seinem zweiten Stangenschuss die Vorentscheidung am Fuß. So blieb’s beim knappen Pausenstand, stärkten sich die gut 3000 Fans auf der Anlage des Seestadt-Klubs, wo für das Duell massiv aufgerüstet worden war.