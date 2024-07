Rapid muss zu Donaufeld, Salzburg zu Toni Polster

Die Auslosung nach dem Rapid-Aufstieg bei SC Neusiedl am See mit insgesamt 32 Teams vollzog „Glücksfee“ Friedrich Csarmann, ehemaliger Neusiedl-Profi. Das Finale 2025 ist wieder am 1. Mai in Klagenfurt angesetzt. Das Stadion am Wörthersee bleibt zumindest bis 2026 Austragungsort der Pokal-Finale.