Platz 28! Ungerank verpasst Luftgewehr-Finale

Die österreichische Olympia-Debütantin hatte einen schlechten Start: Zwei der ersten vier Schüsse waren Neuner. Nachdem sie sich gefangen hatte, war sie die längste Zeit des 60-Schuss-Bewerbs im vorderen Mittelfeld klassiert, zeigte jedoch in der letzten Serie erneut Nerven und fiel zurück. „Der Schluss war nicht so gut, da hätte man noch etwas ausbauen können, aber mit dem Gesamtergebnis bin ich sehr zufrieden“, so Ungerank danach. „Es waren total viele gute Schuss dabei, gute Serien. Im Großen und Ganzen war es in Ordnung.“