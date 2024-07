Trinkwassersicherheit auch bei Naturkatastrophen

Notversorgung durch Wasserverband möglich

Der Wasserverband Südliches Burgenland verantwortet mit seinen 25 Tiefenbrunnen immerhin die Trinkwasserversorgung für 50.000 Menschen in 30 Gemeinden. „Zu einem Versorgungsengpass kam es sowohl bei Hochwasser, als auch in den trockenen Jahren 2021 und 2022 in keiner Verbandsgemeinde“, so Portschy. Im Gegenteil: man garantiere anderen Gemeinden auch die Notversorgung mit Trinkwasser.