Pkw überschlug sich bei Kollision in Osttirol

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Freitag in Ainet in Osttirol: Eine Pkw-Lenkerin (83) geriet auf der Felbertauernstraße auf die Gegenfahrbahn, krachte in das Auto einer Holländerin (53) und stürzte rund zehn Meter über eine Wiese. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen.