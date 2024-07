„Jede noch so langweilige Partie hat eine Story“

Videos, Social Media und Statistiken zur Vorbereitung

Er ist in Kitzbühel auch als Kommentator tätig. Das Herausfordernde? „Man muss wissen, wovon man spricht, und das ganze Jahr über die Tennisszene verfolgen“, so Nehiba, „die eigentliche Vorbereitung auf die Partien beginnt einen Tag vorher. Ich schaue mir auf YouTube Videos der Spieler an, habe ihre Social Media-Auftritte im Auge und organisiere mir die ATP-Statistiken. Mit einer Din-A4-Seite pro Spieler gehe ich dann in die Partie hinein.“ Im Vergleich zum Fußball sei das im Tennis einfach, weil man sich nur auf zwei Sportler konzentrieren müsse.