Zauberhaftes Fest in der Klagenfurter Altstadt

Offiziell los geht es bereits am Donnerstag, 8. August, mit der traditionellen Eröffnung durch Bürgermeister Christian Scheider samt Bieranstich auf dem Neuen Platz (ab 18.30 Uhr). An den Haupttagen, am Freitag (9. August) sowie Samstag (10. August), läuft das bunte Programm in der Innenstadt jeweils von 14 bis 24 Uhr.