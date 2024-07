Großes Dorffest mit Flair von Griechenland

„Jeder Griechenland-Fan, der es heuer nicht in den Urlaub auf den Peloponnes, nach Chalkidiki oder auf eine Insel wie Paros schafft, darf sich als Trost das typisch-hellenische Flair in Schattendorf gönnen“, posaunt Bürgermeister Thomas Hoffmann aus. Er spricht damit das kultige Fest des Sportvereins an, das nach langer Pause ab morgen erneut für pures Vergnügen sorgen wird.