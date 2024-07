Nationalratswahl: Kaum Steirer an der Bundesspitze

Während viele Kleinparteien noch um ausreichend Unterstützungserklärungen rittern, um bei der Nationalratswahl am 29. September antreten zu können, haben die fünf im Parlament vertretenen Parteien nun ihre Listen fixiert. Als Letztes war am Mittwoch die FPÖ an der Reihe. Die in den Umfragen deutlich führenden Freiheitlichen haben auf ihrer Bundesliste kurioserweise keinen einzigen steirischen Vertreter in den Top 20.