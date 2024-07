„Es ist erbärmlich!“ Große Wut nach Skandal-Match

„Es ist eine Schande, dass so etwas passiert und das Turnier vergiftet. So etwas würde nicht einmal bei einem Dorfturnier passieren“, ist Mascherano nach wie vor außer Rand und Band. So hatte man sich den Auftakt in das olympische Fußball-Turnier sicher nicht vorgestellt. Denn auch am Tag nach der Partie zwischen Argentinien und Marokko kochen die Emotionen weiter hoch.