Fassadenbegrünung: Anrainer fühlen sich gepflanzt

Mitte Juli. Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky laden zum Fototermin ein. Grund: In den beiden Wohnhausanlagen in der Römersthalgasse 9-17 und in der Herbortgasse 42 wurden umwelt- und klimafreundliche Fassadenbegrünungen gepflanzt. Die Stadt bewirbt und fördert die Anschaffung dieser sogar finanziell.