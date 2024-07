Rotes Kreuz erinnert an „Google Maps“ für Defis

Standorte über Landkarte sichtbar

In Oberösterreich werden 2400 AEDs vom Roten Kreuz betreut und mindestens einmal pro Jahr gewartet. Insgesamt gibt es rund 2700, die öffentlich zugänglich sind. Ihre Standorte zeigt seit 2018 die Defi-Landkarte, die unter definetzwerk.at abrufbar ist. Auch wenn ein Notruf abgesetzt wird, sehen die Disponenten in der zuständigen Leitstelle die Karte. „Wir bleiben am Telefon, bis die Rettung eintrifft, und sagen den Anrufern, wo die nächsten Defibrillatoren sind“, beschreibt Franz Hauzenberger von der Leitstelle Linz des Roten Kreuz.