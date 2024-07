Shiloh Jolie schaltet Annonce über Namensänderung

Einen Monat nachdem sie vor dem Gericht in Los Angeles beantragt hatte, ihren Nachnamen von Jolie-Pitt in nur noch Jolie zu kürzen, unternahm die 18-Jährige den nächsten Schritt dazu. So wie es nach dem kalifornischen Gesetz vorgeschrieben ist, schaltete sie eine Zeitungsannonce in der „Los Angeles Times“.