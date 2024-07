Hunderte Festnahmen vor Netanyahu-Rede in den USA

Vorwürfe des Völkermordes

Die Demonstranten kritisieren die anhaltende US-Unterstützung für Israel angesichts des Konflikts im Gazastreifen. „Wir sind hier in dem Gebäude, in dem die Mitglieder des Kongresses in den vergangenen neuneinhalb Monaten immer wieder beschlossen haben, die Bomben zu schicken, mit denen Völkermord begangen wird“, schrieb die Organisation auf der Plattform X. In dem Gebäude war es in den vergangenen Monaten bereits zu ähnlichen Protestaktionen gekommen.