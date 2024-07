„Ich möchte mit meinem Sohn auf dem Platz stehen“

Das könnte – neben der Leidenschaft des Vaters – wohl auch mit der Gegend zu tun haben, in der Familie Tomsich lebt. „Wir wohnen in Hoboken, das ist quasi das Kagran von New York, also einfach auf der anderen Flussseite.“ Und genau dort, nur wenige Blocks von ihrem Zuhause entfernt, fand 1846 das erste Baseball-Spiel der Geschichte statt.