Bald is‘ Kirchtag: Countdown in Villach läuft

Die 6. Jahreszeit in Villach

Von 28. Juli bis 4. August wird in Villach eine Woche musiziert (611 Künstler), getanzt, gefeiert, gegessen und getrunken (209 Aussteller). Und wer möchte, holt sich bei den Fahrgeschäften einen Adrenalinkick. Oder dreht einfach eine entspannte Runde im Riesenrad. Es ist (nach Fasching) die 6. Jahreszeit in der Draustadt – und der perfekte Anlass, um sein Dirndl oder die Lederhose auszuführen.