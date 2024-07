Surfer (23) in Australien von Hai angegriffen

Der Vorfall war bereits die dritte Haiattacke in Australien in diesem Monat. Erst vergangene Woche war ein Surfer an der Westküste in Perth in ein Bein gebissen worden (siehe Video oben). Ärztinnen und Ärzte hatten die Wunde genäht und einen Haizahn aus seinem Bein entfernt. Vor zwei Wochen war ein Mann beim Speerfischen in der Nähe von Coral Bay von einem Raubfisch attackiert worden. Er wurde nicht lebensgefährlich verletzt.