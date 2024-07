Sperrstund’ für immer in der Konditorei Hutter

Am 15. September ist Sperrstund’ für immer in der bekannten Konditorei Hutter in Bad Kleinkirchheim. „Wir hören auf“, sagt Michaela Hutter. Seit 1968 lockt die Konditorei täglich mit süßen Verführungen. „Wir haben ein siebenköpfiges Team. Ein Mitarbeiter ging zuletzt nach 40 Jahren in Pension, nach diesem Sommer hört auch eine routinierte Servierdame auf. Das ist zu viel. Die Jugend kann diese beiden nicht ersetzen, darum ist Schluss“, sagt Hutter, die auch die Politik ins Visier nimmt.