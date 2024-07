Prozess – Bursch (16) Messer in den Kopf gestochen

Ein junger Mann (21) muss sich am Montag vor einem Schöffensenat am Landesgericht in Wien verantworten, weil er einem 16 Jahre alten Burschen nach einem AMS-Kurs in einem Bildungszentrum in Wien-Favoriten mit einem Klappmesser in den Kopf gestochen und Schnittwunden am Hals und am Oberkörper zugefügt haben soll.