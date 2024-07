Hochbetrieb in den heimischen Freibädern

Hoch zufrieden ist man in Eisenstadt, wo das Parkbad heuer seine 71. Saison bestreitet. Seit der Öffnung am 1. Mai gab es rund 12.000 Besucher. „Ich freue mich, dass unser Angebot so gut angenommen wird und so viele Menschen hier gern ihre Freizeit verbringen“, sagt Bürgermeister Thomas Steiner. Immer würde es Tage geben, an denen bis zu 700 Besucher ins Freibad kommen, das harmonisch in den Schlosspark eingebettet ist.