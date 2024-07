Eskalation im Wahlkampf: Droht Bürgerkrieg in USA?

USA: Demokratie in Gefahr?

Laut einer Umfrage der „New Yoprk Times“ glauben fast 70 Prozent der Wahlberechtigten in den USA, dass das politische und das wirtschaftliche System einen fundamentalen Wandel braucht oder sogar komplett erneuert werden muss, was am Ende nicht zwingend in eine Demokratie münden muss.Genau das ist das Vorhaben des „Project 2025“, das unter einer neuen Präsidentschaft Trump daran arbeiten will, die politischen Institutionen der USA umzubauen und viel mehr Macht auf den Präsidenten zu bündeln.