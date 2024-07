Boateng zu kleinem LASK-Fan: „Mir gefällt’s super“

Boateng will in zwei, drei Wochen spielen

Zwar wurden bei der Teamvorstellung nur Trainer Thomas Darazs und Kapitän Robert Zulj interviewt, zumindest bei der Autogrammstunde ließ der LASK Boateng erstmals öffentlich auftreten. „Danke“, sagte da der Ex-Weltmeister zu Fan Daniel aus Ebensee, der ihn herzlich begrüßt hatte – und Harald aus Linz erzählte Boateng: „Mir gefällt’s hier wirklich super. In zwei, drei Wochen will ich spielen!“