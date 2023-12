„Engel“ brauchen einen neuen Platz zum Helfen

Vier Jahre lang war der Verein „Menschen in Not – Engel helfen“ mit seinem Bücherladen ein fixer Bestandteil des Einkaufszentrums Promenade in der St. Pöltner Innenstadt. Weil die Fläche nun aber neu vermietet wird, muss der Verein, der 2021 auch mit dem Herzensmensch-Preis der „Krone“ ausgezeichnet wurde, ausziehen. „Wir wussten, dass der Tag einmal kommen wird, aber die Zeit ist jetzt sehr knapp“, so Obfrau Sabine Häupl. Bereits heute wird das Geschäftslokal geräumt. Die vielen Sachspenden, die dort verkauft oder an registrierte Klienten verschenkt werden, werden vorübergehend in einer Garage zwischengelagert.