Herzensmensch bietet Hilfe für viele Bedürftige

Aus Facebook-Gruppe wurde ein Verein

Was als Facebook-Gruppe begann, mündete in den Verein „Menschen in Not - Engel helfen“, den Häupl mit aufgebaut hat und dem sie auch als Obfrau vorsteht. Sachspenden, Lebensmittel, aber auch finanzielle Hilfe für in Notsituationen geratene Menschen werden über den Verein abgewickelt. „Zuvor wird jeder Fall geprüft, um sicher zu gehen, dass die ehrenamtliche Hilfe nicht zu Unrecht ausgenutzt wird“, berichtet Häupl.