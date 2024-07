Studentenproteste in Bangladesch eskalieren

Regierung kappt Kommunikationskanäle

Die Regierung hatte bereits am Donnerstag eine Internetsperre erlassen, was die Kommunikation im Land erschwert. Die größten Verlage des Landes können ihre Nachrichtenportale nicht mehr aktualisieren. Der staatliche Rundfunk kann nicht mehr auf Sendung gehen, seit Demonstranten am Donnerstag seinen Hauptsitz in Dhaka in Brand gesteckt hatten. Die Regierung hatte Internet-, Telefon- und SMS-Verbindungen weitgehend gekappt.