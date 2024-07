Aufschrei der Pflegekräfte vor der Neuübernahme

Empört reagieren auch die Mitarbeiter. Sie kritisieren in einer Stellungnahme, dass sich weder Bürgermeister Martin Pelzer (ÖVP) noch die Amtsleitung ausreichend mit den Anliegen des Personals und dem Mangel an Fachkräften befasst hätten. 16 Kündigungen in den letzten drei Jahren stünden elf Neueinstellungen gegenüber. Der Personalengpass führte zur Schließung des Sonnenhofs 2022 mit zehn Betten sowie des gesamten Untergeschoßes mit 14 Betten im laufenden Jahr.