Mini-Salzburg wieder großer Spaß für Kinder

Mama, was brauchst du? Wir sind voll am Arbeiten“ - so reagieren Kinder in der Salzburger Mini-Stadt, wenn die Eltern stören. Seit 1. Juli konnten Kinder von acht bis 14 Jahren im Volksgarten selbstständig ein Zivilleben aufbauen und spielerisch für den Alltag lernen. Fixer Bestandteil der Stadt-Simulation war auch für die Kinder Geld verdienen.