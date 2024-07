Salzburg: Betrunkene stahlen nach Puffbesuch Taxi

10.000 Euro Schaden

Wie sich bald herausstellte, ließen sich zwei junge Männer nach dem Besuch in einem Etablissement in Salzburg nach Hause fahren. Einer der Männer bat den Taxifahrer um Wasser. Nachdem der Taxilenker angehalten hatte, um eine Flasche Wasser aus dem Kofferraum zu holen, setzte sich der Beifahrer auf den Fahrersitz und beide fuhren in Richtung Bayern davon. Das Handy des Taxifahrers befand sich im Fahrzeug und so konnte er nicht sofort die Polizei informieren.