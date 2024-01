Vier Teenager fuhren mit gestohlenem Auto herum

Am Mittwoch um 21 Uhr konnte die Polizei nach einer Anzeige ein verdächtiges Fahrzeug in Grieskirchen in einer Wohnstraße wahrnehmen. Nachdem das Fahrzeug angehalten werden konnte, unternahmen alle vier Insassen einen Fluchtversuch. Drei der vier männlichen Insassen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren konnten jedoch gefasst werden.

Bei Firmeneinbruch gestohlen

Es stellte sich heraus, dass sowohl die Kennzeichen als auch der Pkw bereits zwischen Weihnachten und Neujahr bei einem Einbruch in ein Firmenobjekt im Bezirk Grieskirchen gestohlen wurden. Zudem wurden bei der Durchsuchung des gestohlenen Fahrzeuges Suchtmittel aufgefunden. Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 16-Jährige das gestohlene Fahrzeug gelenkt haben. Nach dem flüchtigen vierten Insassen wird derzeit gefahndet. Eine Reihe von Anzeigen folgt.